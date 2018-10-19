Sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamada, “Başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları bittikçe şehir daha da güzelleşiyor. Yukarı Mardin'de, arkeolojik ve kentsel sit alanları mevcut. Tescilli binalarımız çok fazla. Özellikle halk arasında Birinci Cadde dediğimiz Mardin'in kalbi olan Diyarbakır Kapı'dan Savur Kapı'ya kadar geçen sağlı sollu sokaklarda, geldiğimiz günden beri sokak sağlıklaştırması yapıyorduk. Büyüşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığını, eski Mardin´e taşıdık. Şuan, tarihi sokaklarda yoğun bir çalışmamız var. Yaklaşık son iki yıldır şehre bir huzur hakim. Bu huzurla birlikte vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor. Oteller dolu. Çalışma yaptığımız sokaklar büyük ilgi görüyor. Dışardan gelen misafirlerimiz ve özellikle yeni evlenen çiftlerimiz buralarda fotoğraflar çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Bu çalışmalarla şehirde turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek” denildi.