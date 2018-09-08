Sosyal medya mağduru kız soluğu mahkemede aldı

, başkası tarafından adına açılan hesaptan aykırı talepler alınca soluğu mahkemede aldı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan ve bir iş yerinde çalışan Nupel A. (23), gece telefonuna açık-saçık mesajlar ve aykırı görüşmeler gelince telefonu kapatıp, sabah erken saatlerde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosuna başvurdu. Bir süre önce anormal ve uygunsuz mesajlar almaya başlayan Nupel A., bir taraftan da tanımadığı kişiler tarafından yoğun bir şekilde aranmaya başlandı. Mesajların aykırı içerikli, arayanların da farklı buluşma ve görüşme taleplerinde bulunduğunu söyleyen Nupel A., “Bir gecede 80’in üzerinde arama, çok sayıda mesaj telefonuma akmaya başlayınca önce arkadaşlarımın bana oyun oynadığını düşündüm. Mesajların içeriği ve konuşanların buluşma talepleri karşısında çıldırma noktasına geldim. Durumu emniyete bildirip telefonumu kapattım. Ve ertesi gün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosuna şikayette bulundum. Şikayetin ardından da mahkemeye başvurdum” dedi.

Tanımadığı bir kişi adına hesap açtı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede olayı çözdüğünü ifade eden Nupel A., “Mazıdağı ilçesinden bir kişinin benim adımı ve arkadaşımın soyadını kullanarak hesap açtığını ve o hesaptan ’iki kız arkadaşız, tanışmak isteyenler bu telefonu arasın’ şeklinde bir paylaşım yaptıklarını öğrendim. Gerçekten çok kötü bir gün geçirdim. Bu paylaşımı yapan ve adıma hesap açanlar hakkında davacı oldum. Durumu öğrenince aynı kişi gizli numara ile beni arayıp, ’Şikayetini geri çek istediğin kadar para veririz’ dedi. Telefonum emniyette dinleme altında olduğu için emniyet bunu kayıt altına aldı” şeklinde konuştu.

Konunun yargıya intikal ettiğini ve sonuna kadar şikayetini sürdüreceğini söyleyen Nupel A., “Bunu basına yansıtmayı hiç istemezdim ama başkalarının benim yaşadığım kabusu yaşamaması için, ibret olsun diye basında yer almasını istedim. Kimse yaptığının yanına kar kalacağını düşünmesin ve yaptığının cezasını çeksin. Mahkeme sonunda maddi ve manevi tazminat açacağım” ifadelerini kullandı.