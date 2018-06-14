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14 Haziran 2018 12:55

Suçluların korkulu rüyaları, vatandaşların ilgi odağı oldu

Mardin’de başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası haline gelen Yiğitler Taburu ile eğitimli köpekler, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Suçluların korkulu rüyaları, vatandaşların ilgi odağı oldu

14 Haziran 2018 12:55


Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle iftar programı düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen programda, jandarma personelleri vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Programa, başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası haline gelen Yiğitler Taburu da katıldı. Programda yerli silahlar da sergilenirken, iz köpeği ’Cingöz’, bomba arama köpeği ’Dehşet’, mayın arama köpeği ’Mikser’, tütün tespit köpeği ’Gözlem’, narkotik köpeği ’Cilve’ de vatandaşlara gösteri yaptı. Köpeklerin gösterisi, vatandaşlar tarafından dikkat ve ilgiyle izlendi.




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