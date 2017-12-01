Suriyelilerden Mevlit programı

Konaklama merkezinde düzenlenen programa eski Belediye Başkanı Felemez Aslan, Hastane Müdür Yardımcısı Hıdır Akıncı, Eğitim Bir-Sen Midyat Temsilcisi Hüseyin Yücel, Konaklama Merkezi Koordinatörü Bedrettin Şahin, İftariye Amiri Fikret Aslan, kamp görevlileri ve Suriyeli vatandaşlar katıldı. Suriyeli Hafız Şeyh Muhammed tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler tarafından ilahiler okundu.

Türkiye’ye geldikten sonra kampta gördüğü eğitimle Türkçe öğrenen öğrencilerden Abdulkarim Curiye, “Bugün Peygamber Efendimizin günü, biz etkinlik yapıyoruz. Kur’an okuyoruz. Kampta çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Bizi Erdoğan misafir etti. Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir hayranı olan öğrencilerden Valid Kuddus ise, “Kampta çok rahatız. Türkiye’yi çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.