Süryani rahip malayı kaptı, cami tadilatına yardım etti

Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani rahip, cami tadilatına malayı kaparak yardım etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, büyük beğeni aldı.

Midyat'ta Müslüman ve Süryanilerin birlikte yaşadığı Kafro köyünde Müslümanların tarihi camilerini onardığını gören rahip, bu duruma kayıtsız kalamadı. Rahip, hemen malayı kapatarak yardıma koştu. Cami tadilatına yardım eden rahip, sıva yaptı. Rahibin sosyal medyada paylaşılan yardım fotoğrafları büyük beğeni aldı.