Süryaniler de kendi resmi nikahlarını kıymak istiyor

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle müftü ile muhtarların yanı sıra imamların da resmi nikah kıyabilme yetkisinin genişletilmesi hakkında ilk kez konuşan Süryani vatandaşların dini temsilcisi Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, Hristiyan vatandaşların da resmi nikahlarının kendilerinin kıymasının doğru bir karar olacağını söyledi. Akyüz, bu konuda henüz bir talep olmadığını fakat ilerleyen süreçte Hristiyan vatandaşlar için haklı ve yerinde bir talep olabileceğini belirtti. Akyüz, "Hristiyanlar, Yezidiler, başka dini gruplara da aynı yetki verilmesi yerinde bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Mardin merkezde bir yıl içinde az bir cemaatimiz var. Yılda iki, üç, dört dini törenle nikah kıyıyoruz ama Midyat bölgesinde çok fazla Hristiyan vatandaşımız var. Midyat bölgesinde köylerimiz var ve senede belki yirmi, otuz, kırk nikah kıydığımız oluyor” diye konuştu.

“Osmanlı döneminde bu hak vardı”

Şimdiye kadar bir talep olmadığını kaydeden Akyüz, bu hakkın Osmanlı döneminde olduğunu söyledi. Akyüz, “Yeni bir yasa olduğu için, şimdiye kadar bir talep olmadı ama ileride tahmin ediyorum bu olacaktır. Osmanlı döneminde olduğu gibi bütün dini grupların nikah kıyma yetkisi vardı. Türkiye’de bu yetki verilmişse imamlara, müftülere biz Hristiyanlara da verilmesi doğru bir karar olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizler Türkiye Cumhuriyetini seven vatandaşlarız”

Türkiye Cumhuriyeti kanunu esas olduğu ve medeni kanunda herkesin eşit olduğunu düşündüklerini söyleyen Papaz Akyüz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ayrıcalık olmaması gerekir. Herkesin dini inançlarını istediği şekilde yerine getirmesi gerekir. Bir baskı gibi zorluk olmaması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti çıkarmış olduğu bu yeni yasa ilerde bizi üzebilir, öyle bir olay söz konusu olmaması için bizlere de ona benzer yetki verilmesini yerinde görüyorum. Bence doğru olur. Çünkü bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz başka bir yere gitmeyeceğiz, burada yaşayacağız ve en iyi vatandaş olmak için çabalıyoruz. Türkiye’mizi, cumhuriyeti seviyoruz ve inşallah ve yetkililer sesimizi duyacak bize de yardım sağlar."