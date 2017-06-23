Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 12:15

Süryaniler, Diyanet’e devredilen mülklerinin iade edilmesini istedi

Mardin’de Süryanilere ait bazı kilise, manastır ve mezarlıkların Hazineye aktarıldığı, buradan da Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiği ortaya çıktı.

Süryaniler, Diyanet’e devredilen mülklerinin iade edilmesini istedi

23 Haziran 2017 12:15

Süryaniler, Diyanet’e devredilen mülklerin kendilerine iade edilmesini istedi.


Mardin’in büyükşehir olmasının ardından 2012 yılı sonunda valilik tarafından kurulan Tasfiye Komisyonu, tüzel kişiliği sona eren kurumların mülklerini paylaştırmaya başladı. Komisyon, kentin ilçelerinde bulunan Süryanilere ait bazı kilise, manastır ve mezarlıkları Hazineye, buradan da Diyanet İşleri Başkanlığına devretti. Karara tepki gösteren Süryaniler, konuyu yargıya taşıdı. Süryaniler, söz konusu mülklerin Süryani vakıflarına verilmesini istedi.



“Kilise ve manastırlar sahiplerine verilmeli”


Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Ramazan hatırına müjdeli haber beklediklerini belirten Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan, “Bu ayıptır, bu büyük bir hatadır. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Bunların burada var olan vakıflara devrini istiyoruz. Bize ait olan kilise ve manastırlar tekrar sahiplerine verilmeli” dedi.


Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf Türker ise, Midyat’ta iki tane Süryani vakfının bulunduğunu belirterek, “Bunlar vakıflara devredilmeli. Çünkü vakıflar da devletin kurumudur. Burada cemaat olmazsa bunlara kim bakacak. İadesini bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:45
  • Güneş :04:51
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!