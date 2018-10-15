Takla atan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bisiklet sürücüsü İsa Kasaç hayatını kaybetti.

Edinilen Bilgilere göre, Mardin'de hava radarı yokuşundan indiği sırda direksiyon hakimiyeti kaybeden bisiklet sürücüsü bisikleti ile takla atması sonucu hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından olay yeri yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince bisiklet sürücüsüne yapılan tüm müdahalelere rağmen bisiklet sürücüsü İsa Kasaç kurtarılamadı.

Olay yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen bisiklet sürücüsünün İsa Kasaç olduğu tespit edilerek gencin ailesine acı haber verildi. Bisikletli genç otopsi için Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.