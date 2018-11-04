Tarihi Artuklu ilçesinde kardeşliğe pedal çevrildi

Artuklu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Welt Hunger Hilfe Türkiye Temsilciği iş birliğiyle "Kardeşliğe Pedal Çevir" sloganıyla ilçede etkinlik düzenledi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, “Tarihi Kentte Kardeşlik Buluşması” adı verilen etkinlikte “Kardeşliğe Pedal Çevir” sloganıyla 20‘si Mardin'de yaşan Suriyeli vatandaş olmak üzere 20 kadın, 40 erkek toplam 60 kişilik bisikletçi grubu Sakıp Sabancı Müzesi'nden Kasımiye Medresesi'ne uzanan parkurda pedal çevirdi. Etkinlik için sporculara bisiklet, tişört ve kask Artuklu Belediyesi tarafından temin edildi. Tarihi sokaklarda bisiklet kullanılması görsel bir şölene sahne olurken birçok vatandaş bu anları cep telefonlarından kaydederek sosyal medyada paylaştı. Parkurun tamamlandığı nokta olan Kasımiye Medresesi'nde bisikletçilere ve vatandaşlara Artuklu Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Bugün Artuklu'da kardeşliğe pedal çevirdik. Böylesi etkinlikler yalnızca keyifli vakit geçirmemize değil birlikte birçok güzellikleri paylaşmamıza, ilçemizde büyük ve güzel bir aile olduğumuzu, kardeş olduğumuzu hatırlamamıza vesile oluyor. Bundan mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.