Tarihi Camiler Kadir gecesinde doldu taştı

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde gece boyunca aileleri ile camilere gelen vatandaşlar kuranlar okudu, namazlar kıldı eller semaya dualar için açıldı.

Kadir Gecesi nedeni ile 700 yıllık tarihi Kasımiye medresesine gelen vatandaşlar ülkenin birlik bütünlüğü ve dünya Müslümanlarına yapılan zulümlerin bitmesi için dualar etti. Tarihi medresede İl müftüsü İsmail Çiçek Müslüman alemi için dualar etti. Gece kuranlar ve ilahiler okunarak ihya edildi. Kasimiye Medresesinde geçirilen Kadir gecesi programına Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’da eşlik ederek geç saatlere kadar vatandaşlarla birlikte dua ederek çıkışta vatandaşın kadir gecesini tebrik ettiler. Mardin tarihi ve tüm camilerin çıkışlarında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Mardinmasa tarafından kandil simitleri ikram edildi. Kadir gecesi münasebeti ile tarihi Kasimiye Medresesine gelen vatandaşlardan Mehmet Ali Dündar Selçuklulardan kalma bin 200 yıllık tarihi medreselerde Kadir gecesini ihya ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ramazan ayında hem ülkemiz hem milletimiz için kutlu bir geceyi ifa ettik. Umut ediyoruz ki milletimiz hep böyle kutlu geceler şenliklerle zamanını geçirir. Önümüzde ki günlerde inşallah ülkemizin huzur ve güvenliği için 24 Haziran seçimleri ile birlikte hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Vatandaşlardan Bedia Çelen bu senede Kadir gecesinin çok güzel geçtiğini ifade ederek bu yılda oruçlarımı tuttuk hayırlı olsun”diye konuştu.

Vatandaşlardan Nurettin Kasap İslam aleminin Kadir geceni tebrik ederek; “Bu tarihi mekanda binlerce yüzlerce alimin yetiştiği yerde bu geceyi geçirmemiz manevi olarak çok güzel insanlar aileleri, çocukları ile birlikte geliyor. Güzel bir ortamda güzel bir gece geçiriyoruz. Ben geçen hafta Somali’ye gittim ve yardım faaliyetlerine katıldım. Orada ki yaşananları Müslümanları görünce Müslüman aleminin Müslümanların içinde bulunduğu durumu daha net görüyoruz. Bizim her zaman kinden daha çok bu birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu gece bu birlik ve beraberlik için dua edelim” diye konuştu.