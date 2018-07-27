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27 Temmuz 2018 23:50

Tarihi kentte Ay tutulması ilgiyle izlendi

Mardin’de 21’inci yüzyılın en uzun Ay tutulması ilgiyle izlendi.

Tarihi kentte Ay tutulması ilgiyle izlendi

27 Temmuz 2018 23:50


Mardin’in her yerinden izlenebilen Kanlı Ay tutulmasını ilgiyle izleyen vatandalar, bu ana tanıklık etmekten çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sinan Akman adlı vatandaş, Mardin’e İstanbul’dan geldiğini ifade ederek, “Mardin’e geldiğim gibi Ay tutulması ile karşılaştım. Yaklaşık dört yıldır Mardin’e gelmiyordum, çok güzel bir tesadüf oldu benim için” dedi.


Ay tutulmasını evinin balkonundan izleyen Bedia Tekin de, Ay tutulmasına denk gelmenin kendisini çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Önce ilk Ay, sonra yarım Ay ve şimdi tam olarak tutulmasına tanıklık ettik. Çok güzel bir ana tanıklık etmiş olduk. Sık karşılaştığımız bir olay değil. Çok mutluyum” diye konuştu.




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