Tarihi sokaklar müzik sesleriyle şenleniyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, unutulmaya yüz tutmuş kültürü yeniden vatandaşlara sunduklarını belirterek, “Farklı din, dil, kültür ve farklı etnik yapıda ki insanların yüzyıllardan beridir kardeşçe yaşadığı masalsı şehir Mardin’de, unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültür varlıkları yeniden canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak için konservatuvarımızı kurduk. Burada, halk oyunları, halk müzikleri, tiyatrolar gibi şehrimizin tarihini yansıtan kültür değerlerini eğitimlerimize alarak bir buçuk yılı aşkın süredir devam ediyoruz” dedi.

“Tarihi mekanlar müzikle şenleniyor”

Tarihi mekanların şehrin kültürünü yansıtan müzikle şenlendiğini ifade eden Yaman, “Cumhuriyet Meydanı ve Eski Kız Meslek Lisesinin merdivenlerinde sokak çalgıcılarının katılımlarıyla, ‘Müzikli Saatler’, Sokak Sağlıklaştırılması Projesi kapsamında restorasyonu yapılan Kermozade Konağında ise, ‘Avluda Fasıl’ etkinlikleri düzenliyoruz. Şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimiz, kendilerini biran müzikli ve neşeli bir ortamda bularak keyifli vakit geçiyorlar. Huzur ve güvenin hakim olduğu şehrimizde, sokak ve tarihi mekanlarda müzik seslerin yükselmesi, hemşerilerimizi ve misafirlerimizi mutlu ediyor” diye konuştu.