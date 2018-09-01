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01 Eylül 2018 15:30

Tarihi sokaklardaki restorasyon göz kamaştırıyor

Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan kültürel peyzaj ve aydınlatma sistemiyle yeniden ihya edilen Zinciriye Sokak, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi sokaklardaki restorasyon göz kamaştırıyor

01 Eylül 2018 15:30


Mardin’in günümüze kadar gelmiş en önemli geleneksel mekanlarının arasında bulunan Zinciriye Sokak ve merdivenleri, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatıyla başlatılan sokak sağlıklaştırması ve yeni peyzaj çalışmasının tamamlanmasıyla cazibesi en çok artan mekanların başında gelmeye başladı. Artuklu Belediyesi olarak tarihe sahip çıkmayı ve tarihi değerleri korumayı görev edindiklerini kaydeden Kaymakam Öztürk, "Yapımı en az Mardin tarihi kadar eski olan sokakların gerek geleneksel gerekse de modern mimari ile ele alınabilmesi ile ilgili uzun zamandan beri teknik ekiplerimiz ve personellerimizce sürdürülen çalışmalar var. Bu çalışmaların arasında Zinciriye Sokak da yer alıyordu. Ekiplerimiz, özgün dokuya zarar vermeden ve sokağımızın mimari üslubunu da bozmadan kültürel peyzaj ve aydınlatma sistemleri ile adeta kentsel sit alanının çehresini değiştirecek güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sokak sağlıklaştırması çalışmasının tamamlanmasıyla Zinciriye Sokak yeniden ihya edildi. Sokağımıza kazandırılan güzel görsellik, ilçemizin tanıtımına da önemli katkı sağladığına memnuniyetle şahit oluyoruz. Yolu tarihi şehrimizden geçen hemen her misafirimiz, mutlaka bu sokağımızın önünde anı ölümsüzleştirmek için kartpostallık manzara önünde fotoğraf çekiyor" dedi.




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