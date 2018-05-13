Tarihi Zinciriye medresesinde finaller yapıldı

Onlarca sporcu akrobatik gösteriler yaparak muhteşem görüntüler oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mardin Valiliğinin desteğiyle Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası, dünyanın en güçlü sporcularının baş döndürücü akrobatik sokak gösterilerine sahne oldu.

14 ülkeden 46 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde “hız etabı“ ve “5‘ten sağ kalan“ yarışmaları gerçekleştirildi. Sporcuların ödüllerini Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman verdi.

Sporculardan 3. olan Enes Kasım Tekgül Mardin’de yarışmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Ben bu sporu 9 10 senedir yapıyorum. Mardin’de böyle bir yarışma olduğunu duyunca da ekibimle birlikte buraya gelmek istedik. Zaten yıllardır bu mekanları görmek için buralara gelmek istiyorduk. Yarışma da bunun bahanesi oldu. Videolarını izlediğimiz sağlam parkurcular burada atmosfer çok güzel hayallerimi kurduğum şey gerçekten yarışma da üçüncü oldum ama derece benim için önemli değil şu an bu yarışma da bulunmak bu atmosferi tatmak bile apayrı bir duygu. Derece almasam bile aynı duyguyu yaşayacaktım” dedi.

Sporculardan Barış Erdoğan parkur sporunu 7, 8 yıldır yaptığını kaydederek, “Son 4, 5 yıldır profesyonel yapıyorum. Türkiye de bir kere parkur şampiyonu olmuştuk. Onun içinde burada bir tecrübe olsun diye buraya geldik. Yabancılar bir dünya şampiyonası düzenlemiş burada. Katıldık gayet güzel bir tecrübe oldu. Çünkü normalde Türklerle kendi aramızda yarışıyorduk. Ama şu an dünya çapında profesyonel atletlerle yarıştık. Baya güzel bir tecrübe oldu bizim için” diye konuştu.

Yarışlarda ilk gün Ukraynalı sporcu Erik Mukhametshin birinci olurken, Amerikalı sporcu Joey Adrian ikinci, Türk sporcu Enes Kasım Tekgül ise üçüncü oldu. Şampiyonanın ikinci gününde “en iyi hareket“ ve “serbest stil finalleri“ düzenlendi. En iyi hareket (skills) kategorisinin birincisi İranlı sporcu İlia Movahad, ikincisi İranlı sporcu Ashkan Yazdamimehr, üçüncüsü ise Ukraynalı sporcu Erik Mukhametshin oldu.

Yarışmanın son kategorisi olan serbest stil finallerinde; Ukraynalı sporcu Erik Mukhametshin birinci, Rus sporcu Kirya Kolesnikov ikinci olurken, Amerikalı sporcu Joey Adrian üçüncü sırada yer aldı.