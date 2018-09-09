Tarla gününde traktörler görücüye çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Özdibek Firması ile Artuklu Ziraat Odası Başkanı Malik Özkan’ın, traktör ve zirai cihaz tanıtımı amacıyla düzenlediği tarla gününe, 2 milyonluk sürücüsüz dev traktörler beğeni kazandı. Tanıtım etkinliğine, Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı, Bedirhan Dinler, Kızıltepe Zahireciler Derneği ve MTFD Başkanı Mehmet Şerif Öter ile 400 dolayında çiftçi katıldı. Çiftçilerden Mustafa Özkan, “Çağımızda zirai aletlerde baş döndürücü gelişmeler var. Binlerce dönümlük araziyi, uydu sistemli traktör ile şoförsüz olarak, aynı anda taban kaldırmak, sürmek ve ekmek mümkündür. Birkaç işlemi bir defada yapabiliyoruz. Traktör aynı zamanda balya makinesi görevini yapabiliyor. Traktör arkası aparatlarla tarladaki taşları kırabiliyor ve pulluk ve aparatlar ömür boyu garantili, herhangi bir kırılma ve bozulma durumunda firma yenisi ile değiştiriyor” dedi.

Mardin Artuklu İlçe Ziraat Odası Başkanı Malik Özkan, traktör ve zirai makine ve aletlerin tanıtımının bölge çiftçisinin teknolojik gelişimleri takip etmesi ve gelişmeleri takip etmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.