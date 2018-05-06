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06 Mayıs 2018 11:10

Taş işleme ustası Suriye’deki eserlerine kavuşmak istiyor

Suriye’deki iç savaştan kaçarak, Türkiye’ye sığınan ve Mardin’de küçük bir atölye kuran taş ve demir işleme ustası Sabagh Kassem Gargul, ülkesinde bıraktığı 3 bin eserine kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Taş işleme ustası Suriye’deki eserlerine kavuşmak istiyor

06 Mayıs 2018 11:10


Suriye’deki iç savaştan yaklaşık 7 yıl önce kaçarak, Türkiye’ye sığınan taş ve demir işleme ustası Sabagh Kassem Gargul (60), Mardin’de küçük bir atölye kurdu. Suriye’den beraberinde getirdiği taşları atölyesinde oya gibi işleyen Gargul, sanatını burada ayakta tutmaya çalışıyor. Ülkesinde bıraktığı 3 bin eserine kavuşmak isteyen Gargul, eserlerini Türkiye’ye getireceği günün hayaliyle yaşıyor.



“Eşimin hastalığı nedeniyle geldik”


Eşinin şeker hastası olduğunu ve Suriye’de savaş başladıktan sonra ilaç bulamadıkları için Mardin’e yerleştiklerini anlatan Gargul, “20 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Ailem şeker hastası olduğu için Mardin’e geldik. Suriye’den kaçarken elimde bulunan Polonya ve İtalya taşlarını yanımda getirdim. Aklıma ne geliyorsa ve gördüğüm bir tarihi eseri, gazete parçasında gördüğüm eseri, araştırıp tarihini inceledikten sonra işliyorum. Bana taşın anlamını sorduğunda cevap vermediğimde bir anlamı kalmıyor. 3 bine yakın Suriye’de büyük heykelim var. Onları sandıklarda sakladım, ambara koydum. Ne zaman savaş biterse o zaman gidip getireceğim” dedi.


Türkiye’ye geldiğinde eserlerini de getirmek istediğini ancak yapamadığını anlatan Gargul, “Herkesin bu işi yapmasını, öğrenmesini istiyordum. Hiç kimsenin restorasyonunu yapamadığı eserlerin restorasyonlarını yapmayı başardım. Hamas’ta bir eserin kubbesini yaptım. Tarihi eserlerde çatlaklar oluyor. Onların onarımını yapıyorum, kimse farkına bile varamıyor. 3 bin yıl önceki bir demir eserin aynısını yaptım. Artık eski gücüm yok ama sanatın yaşamasını istiyorum” diye konuştu.




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