Taziye evi çalışmaları hızla devam ediyor

Yapımı 300 adet planlanan taziye evi, vatandaşların istekleri üzerine 351 adete çıkarıldı. 44 taziye evi bitirilerek mahalle sakinlerine teslim edilirken temelli atılan ve yapımı devam eden 107 taziye evi ise kısa sürede bitirilerek kırsal mahallede ki vatandaşlara teslim edilecek.

Mardin’de birçok mahallede yapımı devam eden taziye evleri çalışmaları hakkında bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, “Bir buçuk yılı aşkın süredir vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda projeleri şekillendiriyoruz. Projelerimizle adeta şantiye alanına dönen şehrimizde vatandaşlarımızın istediği bir Mardin’i inşa ediyoruz. Ortak akıl ile yönettiğimiz şehrimizde eksiklikleri de sürekli hemşerilerimiz ile bir arada olmak suretiyle öğreniyoruz. Talepleri kısa sürede bitirmek için projelerimizi başlatıyoruz” dedi.

Bölgenin örf, adet ve geleneklerine de önem verdiklerini anımsatan Yaman, bu doğrultuda özellikle kırsal mahallelerden gelen taziye evi taleplerini karşılamak için çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirtti. Şehrin taziye evi eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini aktaran Yaman, “Göreve geldiğimiz günlerde 300 taziye eviyle başladık. Daha sonra gelen istekler doğrultusunda bu sayıyı 351 çıkardık. Şuana kadar 44 taziye evi bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine verdik. Temelini attığımız 107 taziye evinin çalışmaları devam ediyor. Bunları da kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir belediyemizin imkanlarını vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve daha güzel bir Mardin için harcıyoruz” diye konuştu.