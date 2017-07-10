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10 Temmuz 2017 14:31

TEB Bölgelerarası Toplantısı Mardin’de yapıldı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) 40.

TEB Bölgelerarası Toplantısı Mardin’de yapıldı

10 Temmuz 2017 14:31

Dönem Merkez Heyeti 3. Bölgelerarası Toplantısı Mardin’de gerçekleştirildi.


6-8 Temmuz’da Mardin’de gerçekleştirilen toplantıya Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri başta olmak üzere, Bölge Eczacı Odalarının başkanları ve yöneticileri, TEKB ve ecza kooperatiflerinin yöneticileri akademisyenler ve çok sayıda eczacı katıldı. Mardin’in Sesleri isimli tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan toplantıda, eczanelerin sorunları ve geleceği görüşüldü.


Toplantının açılışında konuşan Mardin Eczacı Odası Başkanı Eczacı Uğur Elik, Türk Eczacıları Birliği 40. Dönem 3. Bölgelerarası Toplantısına, Mardin - Şırnak Eczacı Odası olarak ev sahipliği yapmanın çok değerli ve anlamlı olduğunu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli meslektaşlarımızı ve konuklarımızı Mardin’de ağırlamaktan büyük heyecan ve onur duyduklarını belirtti. Elik, Bölgelerarası Toplantının Mardin’de yapılıyor olmasının, 2015 yılından beri bölgede yaşanan zorlu süreçte, oda yönetimine ve bütün bölge eczacılarına büyük moral olduğunu ifade etti. Türkiye’deki 25 bin eczacının birikimleriyle oluşturulan Yardımlaşma Sandığından hibe ve faizsiz kredi desteği ile bu süreçten olumsuz etkilenen meslektaşlarımıza sahip çıkıldığını dile getiren Elik, Merkez Heyeti nezdinde yardımlaşma sandığına teşekkür ettiğini ifade etti.


TEB Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak ise, kültürlerin beşiği Mardin’de bölgelerarası toplantısı yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “40’ıncı Dönem Üçüncü Bölgelerarası Toplantımızı açıyorum. Bizleri kadim uygarlıkların beşiği Mezopotamya ovasında ağırlayan Mardin Eczacı Odası Başkanımıza ve oda yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Eczacıları Birliği yöneticileri, çalışanları, 81 ilden 54 eczacı odasından gelen oda başkan ve yöneticilerimiz ve sevgili meslektaşlarımızla birlikte Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan, her metrekaresi tarih kokan bu kentte bulunmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Halklar-kültürler-dinler mozaiği, taşların adeta birer ruh taşıdığı, 7 bin yıllık Mardin deyince ülkemize armağan ettiği değerleri anmadan geçmek olmaz. Çok kültürlülük bir zenginliktir. İnsanlığın geleceğe bırakacağı en önemli miras, kadim kültürleri ve değerleri yaşatabilmektedir” diye konuştu.




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