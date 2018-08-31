Telkari ustasından 1 Eylül’e özel tasarım

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Sedat Acay, 15 yıl önce Süryani ustasından öğrendiği telkari sanatını kendi açtığı iş yerinde icra etmeye çalışıyor. Özel günlere özgü hazırladığı el emeği eserleriyle büyük beğeni toplayan Acay, şimdi de 1 Eylül Dünya Barış Gününe özel bir eser yaptı. Barışın simgesi güvercin ve zeytin dalını gümüşe işleyen Acay, eserini sosyal medya hesabından paylaşınca çok sayıda sipariş almaya başladı.

Telkarinin çok değerli bir sanat olduğunu anlatan Acay, "17 yaşlarına bu işe başladım. Mardin merkezde Süryani ustamın yanında başladım. 15 senedir bu işe devam ediyorum. Biliyorsunuz Telkari Mardin yöresine ait değerli bir sanattır. Çoğu zaman özel ve değerli günlerde o günü temsil edecek olan bir model ve tasarım belirliyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğu için bugünü değerli kılacak bir ürün nasır tasarlarız diye düşündüğümüzde güvercin geldi aklımıza. Barış güvercininin gagasına koyduğumuz zeytin dalıyla bunu 1 Eylül Dünya Barış Gününe eş değer olduğunu düşündüğümüzde bunu sosyal medya sayfamıza koyduğumda müşterilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Yoğun bir ilgi var” dedi.