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20 Haziran 2017 10:05

Terör mağduru çocuklar yüzme öğreniyor

Mardin’in Dargeçit ilçesinde terörden uzak tutulmak istenen çocuklar için sosyal alanlar oluşturuluyor.

Terör mağduru çocuklar yüzme öğreniyor

20 Haziran 2017 10:05

Dargeçit Belediyesi ve Spor Kulübünün ortaklaşa düzenlediği yaz okulunda çocuklar için ilk kez yüzme kursu açıldı.


Dargeçit ilçesinde terörün çocuklar üzerindeki etkisi siliniyor. Dargeçit Belediyesi ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği yaz okulu çerçevesinde ilk kez yüzme kursu da verilmeye başladı. Kurs, 20 öğrenciyle başladı. Kursa katılan çocuklar bir taraftan yüzme öğrenirken, diğer taraftan havuzun keyfini çıkardı. Kayyum olarak görev yapan Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Yeşiltaş’a teşekkür eden öğrenciler, bu tür etkinliklerin sürdürülmesini istedi.


Dargeçit Spor Kulübü Başkanı Yunus Kılıç, “Çocuklarımızın yüzme kurslarında eğitim alması bizleri de çok mutlu ediyor. Çocuklarımız ve gençlerimizin her alanda donanımlı olması için çalışmalarımız devam edeceği gibi bu tür çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş’a çok teşekkür ederiz” dedi.


Yüzme öğrenmenin heyecanını yaşayan çocuklardan 15 yaşında ki Burak Demir ise, “Yüzmeyi öğreneceğimizin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Kurs ilk gün çok eğlenceliydi. Diğer kurs saatini sabırsızlıkla bekliyoruz bize bu imkanı sağlayan büyüklerimize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.




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