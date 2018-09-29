Terör örgütlerinin tuzakları üniversite öğrencilerine anlatılıyor

Örgütün özellikle aile problemleri olan öğrencileri ilk etapta hedef aldığı belirtilerek diğer yöntemler de tek tek öğrencilere anlatıldı.

Mardin'de terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin üye kazanmaması için üniversite öğrencilerini bilgilendirdi. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde stant açan polisler, öğrencileri detaylı olarak bilgilendirdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında, başta terör olmak üzere çeşitli konularda üniversite öğrencilerine bilgilendirmede bulundu. Öğrencilere terör örgütlerinin gençleri kandırma metotları olarak anlatılan bilgiler arasında şunlara değinildi:

"Terör örgütleri kandırmak istedikleri gençlere hemşehrilik, etnik köken, akrabalık, dini değerler, arkadaşlık ilişkisi ve kültürel faaliyetleri kullanarak yaklaşırlar. Kandırmak istedikleri gençlerin öncelikle aile yapısı, zaafları, arkadaşları ve ekonomik düzeyi hakkında bilgiler toplar, toplanan bu bilgiler neticesinde aile içerisinde huzursuzlukları bulunan, anne, baba ayrı olup ilgiye muhtaç olan, maddi durumu bozuk olan ailelerinin eğitim ve sosyal seviyesi düşük olan ve örgüt ideolojisine yakınlık duyan gençleri öncelikli hedef seçerler. Hedef seçtiklerini kandırmak için burs, yatacak yer, konser, kız ve erkek arkadaşlar, maddi yardım, halı saha maçları gibi etkinlik ve davetiyelerle grup içerisine çekmeye çalışırlar. Böylelikle örgüte katılımın ilk adımları atılmış olur. İkinci adımda kandırmak istenen gençler dernek, parti, kulüp, yayın evi gibi örgüt ile bağlantısı olan mekanlara götürülür. Üçüncü adımda örgütün ideolojisini anlatan kitap, dergi ve cd gibi materyaller hedef seçilen gençlere verilerek beyinleri yıkanmaya çalışılır. Kitap ve dergi gibi örgüt ideolojisini anlatan materyalleri okuyan gençlerin, siyasi tartışma ortamlarına çekilerek okuduğu bilgileri savunması sağlanır. Böylece örgütün ideolojisi benimsetilmiş olur, örgüte ve ideolojisine daha sıkı bağlanması için gençlerin aileleri ile olan bağı koparılır ve akabinde ülke problemleri ezilmişlik, haksızlık, duygusu anlattırılan gençler aşırı tepki veren tahammülsüz bir kişiliğe büründürülerek militan kimliği kazandırılmaya çalışır. Sonuç olarak militan kimliği kazandırılan bir genç her türlü eylemi gerçekleştirilebilecek bir kişiliğe sahip olur."

Düşünsel özgürlüğün propagandacılar tarafından olumsuz kullanılarak öğrencilerin örgüt ve benzeri gruplara yönlendirme amaçlı faaliyetlerine karşı Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar şehir dışından Mardin Artuklu Üniversitesini kazanarak gelen öğrenciler tarafından olumlu karşılandı. Öğrenciler görevli personellerin bilgilendirmelerini pür dikkat dinlerken bilgilendirmelerden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.