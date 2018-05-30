Terörden temizlenen Nusaybin’e ziyaretçi akını

8 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Nusaybin’de, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine aday gösterilen ve restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Cami ve Türbesi ile Mor Yakup Manastırı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İlçede, terör örgütü PKK’nın çukur politikası nedeniyle geçtiğimiz yıllarda duraksayan turizm yeniden canlandı. Tarihi kente gelen turistler, inanç turizmi kapsamında en çok Zeynel Abidin Cami ve Türbesi, Mor Yakup Manastırı, Mor Evgin Manastırı, Mor Malke Manastırı ve Karnolu Mor Yakup Manastırını geziyor. Ayrıca havaların da ısınmasıyla beraber doğal güzelliğiyle büyülen Çağçağ Vadisi ziyaretçilerin en uğrak yerleri oldu.

“Nusaybin altın çağını yaşıyor”

Nusaybin’de arkeolog olarak görev yapan Abdurrahman Oruç ilçenin turizmde altın çağını yaşadığını kaydederek, “Nusaybin’de 2015 yılında terör olaylarının başlaması ile birlikte sosyal hayat, ekonomik tarihi ile sekteye uğratılmış durumdaydı. Son yıllarda devletimiz tarafından huzur ortamının sağlanması ile birlikte yurtdışından ve yurt içinden binlerce turist akınına uğramakta. Vatandaşlar sabahlara kadar turistler gezi yapıyor. Şuanda bulunduğumuz Mor Yakup Manastırı daha önce terör esnasında buraya kimse uğramazken Turizm bakımından altın çağını yaşamaktadır. Yanımızda bulunan Zeynel Abidin cami çevre illerden binlerce ziyaretçi almaktadır” dedi.

“Nusaybin artık terör bölgesi olarak görülmüyor”

Nusaybinli vatandaşlardan Ufuk Asman, ilçenin huzur ortamına kavuşması ile birlikte turizme kapılarını açtığını kaydederek, “Batıda vatandaşlarımız terör bölgesi olarak görüyordu. Ancak devletimizin huzur ortamını sağlaması ile birlikte Nusaybin her geçen gün turizm cenneti olmaya devam ediyor. Turizm ziyaretleri artmaya başladı. Gelen turistler Nusaybin’den memnun kalıyorlar. Televizyonda olmağı gibi görüyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz buda bizi memnun ediyor” diye konuştu.