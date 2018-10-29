Teröristlerden kaçan çocukların Cumhuriyet sevinci

Suriye ve Irak'ta yaşanan savaş nedeniyle terör örgütlerinden aileleriyle birlikte kaçarak Türkiye'ye gelen çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Savaş mağduru öğrenciler kendi ülkelerinin yıkılmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek geleceğin doktor ve mühendisleri olarak ülkelerine hizmet etmek istediklerini söyledi.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Cumhuriyetin 95. yıldönümü kutlamalarına katılan savaş mağduru öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'ndan duydukları sevinci dile getirerek kendi ülkelerinden terör örgütlerinden kaçarak Türkiye'ye geldiklerini Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıkları için de çok mutlu olduklarını ifade etti.

Irak ve Suriye'deki savaştan kaçarak gelen öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna Mardinli öğrenciler ile birlikte yaşadı. Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede yaşamaktan mutlu olduklarını ifade eden ve Irak'ta DEAŞ'ten ailesi ile birlikte kaçarak Türkiye'ye gelen El Mumin Hüseyin İbrahim, "5. sınıfa giderken Irak'ta DEAŞ vardı ve Türkiye'ye geldik. Burada arkadaşlarımla oynuyorum eğlene biliyorum dışarı çıkabiliyorum. Irak'ta hiç evden çıkamıyordum. Türkiye'de Cumhuriyet bayramını kutlamak çok güzel. Türkiye çok güzel. Babam Irak'a gidelim diyor ben gitmek istemiyorum" dedi.

"Doktor olmak istiyorum"

Suriye'den Türkiye'ye gelen Bedrettin Hüseyin, savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldiklerini belirterek, “Türkiye çok güzel. Suriye'nin Türkiye gibi olmasını isterdim. Birleşse çok güzel olurdu. Türkiye'de doktor olup Suriye'de doktorluk yapmak istiyorum" diye konuştu.

Suriye'den Türkiye'ye gelen bir başka öğrenci olan Nuri Hadi Ağrı, Türkiye'de olmaktan ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak çok güzel. Suriye'de savaş olmasa daha iyi bir yönetim olsa çok güzel olurdu. Bir ülkenin bağımsız olması çok güzel. Ben ilerde mühendis olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler savaşa karşı olduklarını ve Cumhuriyetle yönetilmek istediklerini dile getirerek törende askeri birliklerin geçişleri sırasında coşkuyla alkışladı.