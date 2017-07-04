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04 Temmuz 2017 19:19

Teröristlerin silah ve mühimmat depoları teker teker imha ediliyor

MARDİN (İHA) – Mardin’de polis ve jandarma komutanlığı ekiplerinin müşterek yürüttüğü operasyonda Dargeçit ilçesinde 1 sığınak daha bulundu.

Teröristlerin silah ve mühimmat depoları teker teker imha ediliyor

04 Temmuz 2017 19:19

Teröristlerin kullandığı sığınak içerisinde ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi.


Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bugün yapılan operasyonlarda 3 sığınak haricinde 1 sığınak daha tespit edilerek içindeki malzemelere el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "4 Temmuz 2017 tarihinde Dargeçit ilçemiz kırsal alanlarında, terörle mücadele kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri neticesinde tespit edilen 4’üncü sığınakta; 1 adet araç telsizi, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 5 litre plastik kap içerisinde yaklaşık 500 adet 7,62 milimetre çapında Kaleşnikov piyade tüfeği fişeği, 2,5 litrelik plastik şişe içerisinde 5,56 milimetrelik piyade tüfeği fişeği, 1 adet el bombası, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 6 adet EYP düzeneği tetikleyicisi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ve bomba düzenekleri gerekli incelemelerin ardından kontrollü şekilde imha edilmiştir” denildi.


Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.




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