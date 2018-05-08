Terör saldırılarında tahrip olan Mardin’in Nusaybin ilçesinde Zeynel Abidin Camii, Mazıdağı’ndaki Pirhattap türbesi ve Artuklu ilçesinde Hamza-i Kebir Camii yeniden hizmete sunuldu.

Nusaybin’de Zeynel Abidin Camii avlusunda gerçekleştirilen açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım telekonferans sistemi ile katılarak Mardin’de 3 ve Diyarbakır’da 8 eserin açılışını yaptı. Açılışa Mardin Valisi Mustafa Yaman, Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Vakıflar Diyarbakır Bölge Metin Evsen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, Nusaybin Belediye Başkanvekili ve Kaymakam Ergün Baysal, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, sivil toplum kuruluşları ve temsilciler katıldı.

“Mardin’de 52 tarihi doku restore edildi”

Tahir Akad’ın Kur’an tilaveti ile başlayan açılışın ardından Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen bilgilendirme konuşması yaparak 2003 yılından şimdiye kadar Türkiye genelinde 5 bin eserin restorasyonunu vakıflar genel müdürlüğünün gerçekleştirdiğini kaydetti. Evsen, “Cumhuriyetin kuruluşundan 2003 yılına kadar da onarılan eser sayısı 52. O dönemde vakıflar genel müdürlüğümüzün ve hükümetimizin tarihe ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği açılışımızda 3 tane Mardin eserimiz 8 eserimiz de Diyarbakır’da. Bu eserlerimiz terör saldırılarında tahrip edildi, yakıldı, yıkıldı harap edildi. Bu eserler bizim kimliklerimiz. Bizim kimliklerimizi ortadan kaldırmaya çalışan insanların amaçları kursaklarında kaldı. 2003 yılından bu yana Mardin’de restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz 50 eser ve tahminen 23 milyon TL” dedi.

“Durmak yok yola devam dedik”

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise şöyle konuştu: "Bu eserlerimiz Artuklu’da Hamza-i Kebir Camii, Mazıdağı’ndaki Pirhattap türbesi ve bugün içinde bulunduğumuz Zeynel Abidin Camii’nin restorasyonunu tamamladık. Buranın restorasyonu aslında 2016 yılında gerçekleştirildi ama terör nedeniyle yeniden zarar görmüştü. Biz durmak yok yola devam dedik, onlar yıktılar biz yeniden yaptık. Bundan sonra Nusaybin halkının dik duruşu ile hiçbir şekilde buna izin verilmeyeceğine inanıyorum.”

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması katılımcılara aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesi için Mardin’e canlı bağlantı gerçekleştirdi. Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın Erdoğan’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Mardin’de belediyecilik ve hizmet alanında yatırımların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle arttığını ve huzur ortamının sağlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 eserin açılışı için her ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Kurdele kesiminin ardından program sona erdi.