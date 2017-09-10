TFF 2. Lig

Lig Beyaz Grup’ta 2. hafta Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor’u 2-0 yendi.
Stat: Mardin 21 Kasım Stadı
Hakemler: Celal Bayraklı, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Boran Turhan Veli Ersin Bıçak
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Mertcan Çam, Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Halil Köçer, Okan Şahingöz, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk
Nazilli Belediyespor: Fatih Öztürk, Turgay Gölbaşı, Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Fatih Üge, Burhan Arman, Tayfur Emre Yılmaz, Mert Er, Nurettin Kayaoğlu, Hakan Turan, Hüseyin Bülbül
Goller: Muhammed Gönülaçar (dk. 35), Artun Akçakın (dk. 57) (Şanlıurfaspor)