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10 Eylül 2017 19:23

TFF 2. Lig

TFF 2.

TFF 2. Lig

10 Eylül 2017 19:23

Lig Beyaz Grup’ta 2. hafta Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor’u 2-0 yendi.



Stat: Mardin 21 Kasım Stadı


Hakemler: Celal Bayraklı, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Boran Turhan Veli Ersin Bıçak


Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Mertcan Çam, Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Halil Köçer, Okan Şahingöz, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk


Nazilli Belediyespor: Fatih Öztürk, Turgay Gölbaşı, Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Fatih Üge, Burhan Arman, Tayfur Emre Yılmaz, Mert Er, Nurettin Kayaoğlu, Hakan Turan, Hüseyin Bülbül


Goller: Muhammed Gönülaçar (dk. 35), Artun Akçakın (dk. 57) (Şanlıurfaspor)




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