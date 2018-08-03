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03 Ağustos 2018 15:20

Tır evin içine daldı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi İpek yolunda kaza yapan tır, yol kenarında bulunan eve girdi, sürücü ağır yaralandı.

Tır evin içine daldı: 1 yaralı

03 Ağustos 2018 15:20


Alınan bilgilere göre, kaza, Nusaybin’e bağlı İpekyolu karayolunda Tepealtı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cizre’den Nusaybin istikametine giden Mehmet Şirin Bayık yönetimindeki 47 DR 879 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçerek yolun karşısında bulunan yol kenarındaki evin duvarına çarparak durabildi. Evin arka odasında bulunan aile fertleri şans eseri kazada yara almadan kurtulurken kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekibi gönderildi. Tırda sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Bayık, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi arama kurtarma ekibi tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.




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