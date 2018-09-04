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04 Eylül 2018 12:30

Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde rot-balans yapılan tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

04 Eylül 2018 12:30


Alınan bilgilere göre, Nusaybin - Kızıltepe yolu üzerinde bulunan rot - balans atölyesine gelen N.D.A., 73 FD 167 plakalı tırının rot - balanslarının ayarsız olduğunu belirterek tırını parka bıraktı. Daha sonra rot - balans ustaları tırı kanal üzerine çekmek isterken tırın sağ ön tekerinin kanala düşmesi sonucu Hıdır Önder (14) tırın altında ezildi. Ağır yaralanan Önder, bölgeye çağrılan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma, sağlık ve polis ekipleri tarafından kanaldan çıkarılarak kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinden sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisine sevk edildi.


Kızıltepe’de yapılan tüm müdahaleye rağmen Önder hayatını kaybetti. Önder’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.


Öte yandan, Hıdır Önder’in annesinin de bir süre önce hayatını kaybettiği bildirildi.




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