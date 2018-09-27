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TOKİ işçilerinin konteynerleri yandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerler yandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerler yandı.


Alınan bilgilere göre, sabah saat 08.00 sıralarında TOKİ konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını gören işçiler bir yandan söndürme çalışmaları yaparken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi ekipleri yanan konteynerlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.


Konteynerler kullanılmaz hale gelirken, içerisinde bulunan işçilerin tüm eşyalarının yandığı öğrenildi. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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