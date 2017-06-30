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30 Haziran 2017 17:48

Trabzonspor Başkanı Usta Mardin’de

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, “Mardin-Trabzon Kardeşlik Projesi” çerçevesinde Mardin’e gelerek, merkez Artuklu ve Derik ilçelerini ziyaret etti.

Trabzonspor Başkanı Usta Mardin’de

30 Haziran 2017 17:48

Usta, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk vasiyetini yerine getirmek için Mardin’e geldiklerini belirterek, şehidin hatırası önünde saygıyla eğildiklerini ifade etti.


Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve spor yazarları ile birlikte, “Mardin-Trabzon Kardeşlik Projesi” çerçevesinde Mardin’e geldi. Merkez Artuklu ve Derik ilçelerini gezen Usta, daha sonra valiliğe geçerek, Vali Mustafa Yaman’ı ziyaret etti. Futbolun dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade eden Usta, “Bugün anlamlı bir gün Derik’teyiz, Mardin’deyiz. Trabzonspor’un, Anadolu’nun her tarafında çok yoğun bir taraftarı var. Derik’in bizim için tabi bir anlamı var. Burada şehit kaymakamımız var Muhammed Fatih Safitürk’ün bir vasiyeti vardı. Burada kaymakamlık yaparken Derik’teki çocukları Trabzon’a getirmek ve Trabzon maçına onlarla birlikte izleyici olarak katılmak istiyordu. Ancak bunu yaşamında maalesef göremedi. Şehit oldu ve biz onu Trabzonspor olarak bir vasiyet kabul ettik. Onun vasiyeti gereği buradan Trabzonspor’u görmek üzere oradaki maça gitmek üzere bir heyet gelmişti. O heyeti biz orada karşıladık, maça birlikte gittik. Bugün de iadeyi ziyaret için Mardin’deyiz, Derik’teyiz. İşte futbol böyle bir şey. Hani derler ya futbol sadece futbol değildir. Bugün aslında bunu burada çok canlı bir şekilde yaşıyoruz” dedi.




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