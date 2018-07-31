TRC 3 bölgesine 60 milyonluk dev yatırım

DİKA tarafından Mardin’de TRC 3 bölgesi olan Mardin, Şırnak, Siirt, Batman’da gerçekleştirilecek proje ve yatırımlara ilişkin Mardin’deki ajans binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklama yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, 2017 ve 2018 yılı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansının desteği ile İstanbul’dan sonra en çok proje ve yatırım desteğinin TRC 3 bölgesinde olduğunu belirterek, 39 projenin uzmanlardan onay alarak geçtiğini ve eş yatırımcılar ile birlikte 60 milyon TL desteğin bölgeye kazandırıldığını ifade etti. ’Ekonomik Altyapının Desteklenmesi’ ile ’Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi’ başlıkları altından toplam 40 milyon lira tutarında proje çağrısına çıktıklarını söyleyen Altındağ, bu miktarın Türkiye’de 26 kalkınma ajansı içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan sonra en büyük bütçe olduğunu kaydetti.

2 proje ile 40 milyonluk yatırım

Altındağ, proje hazırlama ve yatırımcının dikkatini bölgeye çekme konunda büyük emek sarf ettiklerini ifade ederek, “Ajansımız kurulduğu günden beri 4 ile çok büyük yatımlarda bulundu. Her sorunu çözme anlamında ajansımız çok büyük misyon yüklendi. 2015’te FETÖ hain darbe planından sonra ajansımız mali desteklere ara vermişti. 2018 yılının başında bu projeleri geliştirdik. 2 tane proje ile 40 milyon TL ile 4 il için yatırımcı çağrımız oldu" dedi.

"2 proje ile 4 ilin karşısında çıktık" diyen Altındağ, “30 ilçe ve 4 il ile 2 projeyle toplam 40 milyon lira tutarında bir proje teklif çağrımız oldu. Türkiye’de 26 kalkınma ajansı içinde İstanbul Kalkınma Ajansından sonra en büyük bütçe ile ajansımız çıktı. Ajansımızın da kuruluş tarihinden bugüne en büyük bütçe ile bu dönem oldu. En güzeli de şu oldu. İlk defa ajansımız hemen hemen tüm ilçelere proje desteği verme noktasına gitti. Tüm ilçelerden biz proje tekliflerini aldık ve proje almayan ilçelerimizin de proje vermediği için maalesef proje veremedik. Genel anlamda projesi varsa ve düzgün projeyse bunlar desteklendi” diye konuştu.

Hendek kazılan ilçelere pozitif ayrımcılık yapıldı

Proje denetimlerinin bağımsız üniversiteden işin ehli kişiler tarafından denetlendiğini söyleyen Altındağ, “Bağımsız denetçilerin ve mevzuatın öngördüğü dışarıdan bakanlığımızın öngördüğü özellikle bağımsız denetçiler dediğimiz Üniversite hocalarının gelip projeleri puanlama noktasında bunlara destek verdi. Mardin ve Şırnak’ta pozitif ayrımcılık tanındı. Hendek kazılan 7 ilçeye ayrıcalık tanındı. Mardin Valimizin il yöneticilerinin çok büyük destekleri oldu. Mardin’de hendek kazılan ilçelerde Mardin’in 4 projesinin geçtiğini görüyoruz. 12 milyonluk yatırımı 7 ilçe arasında proje yarışmasına dönüştürdük. 12 asil 2 yedek proje, Batman da 7 proje, Şırnak’ta 13 proje, Siirt 7 proje. Burada ajansın yüzde 75 desteği ile toplamda 60 milyonluk kamu kaynağını doğru kullanılmasını sağlayan bir yatırım” dedi.