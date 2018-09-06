Trump’a meydan okuyan Ahmet Hoca, İHA’ya konuştu

Ahmet Hoca sosyal medyada ve haberlerde gündeme gelmesinin ardından ilk kez İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşarak Turmp’a ’Akıllı ol’ çağrısında bulundu.

Mardinli Ahmet hoca olarak bilinen 25 yıldır imamlık yapan ve şu an Mardin’in Kabala Mahallesi Hacı Şerif Barak Camii’nde imamlık yapan Ahmet Senük, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik tepkisini sosyal medyada paylaştıktan kısa bir süre sonra tıklanma rekoru kırarak fenomen oldu. 60 yaşındaki Ahmet Hoca, Trump’a dolar yüzünden sert tepki göstermişti. ABD Başkanı Trump’a ’Dolar başını yesin’ diyen Ahmet Hoca, sosyal medyada paylaştığı videosunda "Trump senin doların var, bizim Allah’ımız var, Kur’anımız var Trump. Ey Trump ezanımız var, milletimiz var. Doların başını yesin. Gavur parasına ihtiyacımız yok" şeklinde seslenmişti.

"Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza karşı olan yanlışın karşısındayız"

Ahmet Senük, İHA muhabirine yaptığı açıklamada sosyal medyadaki paylaşımına istinaden "Biz vaaz verdiğimiz zaman siyaset amacında değildir. Kim devletimize, bayrağımıza, vatanımıza, dinimize, hükümetimize zarar verirse onun karşısındayız. Bize zarar veriyorlar. Açıkça milletimize ve devletimize karşı zarar veriyorlar. Açıkça savaş açıyorlar. Milletimiz, devletimiz, başkanımız, vatanımız var olsun” dedi.

"Siyaset için konuşmadım"

Kesinlikle siyasi amaçlı konuşmadığını belirten Ahmet hoca, açıklamalarında Trump’a akıllı olması çağrısında da bulundu. Ahmet Hoca, "Ben siyaset amaçlı hiç bir şey söylemedim, devletimize ve milletimize zarar veriyorlar. Vatan için, millet için, bayrak için bunları söyledim. İnşallah bir şey yapamazlar milletimiz devletimiz güçlüdür. Allahı’mız var, Kuran’ımız var, Peygamberimiz var. Yüce milletimiz ve başkanımız var. Elhamdülillah. Donald Trump’a son mesajım biraz akıllı olsun” diye konuştu.