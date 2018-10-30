Tüfekle vurulan köpek sulama kanalında mahsur kaldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinden pompalı tüfekle vurulan köpek, itfaiye ekipleri tarafından sulama kanalından çıkarılarak hayvan barınağına gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan köpek Çağlar Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşerek mahsur kaldı. Vatandaşların mahsur kalan köpeği fark etmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen Arama ve Kurtarma ekipleri sulama kanalında mahsur kalan yaralı köpeği kurtardı. Sulama kanalı yanından geçtiği sırada köpeği fark ettiğini bildiren Özgür Aslan hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirtti. Aslan, hayvan barınağı veterinerleri gelene kadar, arka bacakları tutmayan ve yaralı olduğu anlaşılan köpeği besleyerek sahip çıktı.

Köpeği kim ya da kimlerin vurduğu araştırılıyor.