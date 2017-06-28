TÜGVA Başkanı Sungur’dan ilçelere ziyaret

Mardin TÜGVA Temsilcisi Abdullah Sungur, Yükseköğretim Koordinatörü İbrahim Yücedağ ve Medya Koordinatörü Muhyettin Ertaş, Midyat Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Sungur, "Mübarek Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı münasebetiyle teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. TÜGVA olarak giderek büyüyen bir aileyiz. Kendi değerlerine sahip çıkan, bilinçli, çalışkan gençlerin yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mardin’in bütün ilçelerinde etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar nedeniyle TÜGVA’ya yoğun bir katılım isteği var. Özellikle Midyat İlçemizde çok aktif olarak çalışıyoruz. İlçe temsilcimiz Zeki Çiçek ve ekibi çok büyük emek sarf ederek Midyat’ta birbirinden güzel etkinlikler yapıyorlar. Kendisine bu güzel çalışmalar için teşekkür ediyorum" dedi.

Sungur ve beraberindekiler, Nusaybin teşkilatını da ziyaret etti.