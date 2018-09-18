TÜGVA yaz okulu sona erdi

TÜGVA Midyat İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen 2018 yaz okulu programı kapanışı nedeniyle Midyat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Törene İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, TÜGVA Midyat İlçe Başkan Yardımcısı Samir Ak, Midyat Engelliler Derneği Başkanı Şükrü Baran ve TÜGVA yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan TÜGVA Mali İşler Koordinasyonu Başkanı Suheyb Acar, vakıflarının amaçlarından bir tanesinin temel insan haklarına saygılı, devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğünü, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip inançlı ve imanlı bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin hazırladıkları gösteriler izleyenlerden alkış aldı. Tören öğrencilerin okuduğu şiir ve hadislerle devam etti. Daha sonra yaz okulu boyunca verilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Yaz okulunda temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, inanç, ibadet, hat tezhip, tenis, satranç, futbol, basketbol ve aile okulu gibi eğitimleri verildi.