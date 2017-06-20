TÜGVA’dan 100 aileye gıda yardımı

TÜGVA Midyat Temsilciği, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerince tespit ettiği 100 muhtaç aileye hazırladıkları gıda paketlerini ulaştırdı. Muhtaç vatandaşların evini tek tek ziyaret eden gönüller burada hem gıda paketlerini hediye etti hem de vatandaşlardan dua istedi. TÜGVA Midyat Temsilcisi Mehmet Zeki Çiçek, “Bu mübarek yardımlaşma ve kaynaşma ayında, kardeşlerimizi yalnız bırakmamak, bir nebze olsun destek olup ülkemiz ve milletimiz için hayır duasını almak adına yardımcı olmaya çalıştık. Allah’ımızdan dileğimiz ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bertaraf olmasıdır. Şimdiden tüm İslam alemi ve Midyatlı hemşerilerimizin Ramazan bayramını kutluyoruz" dedi.