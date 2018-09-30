Turistlerden aşureye yoğun ilgi

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakamlık, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Haşimoğlu Şirketi tarafından düzenlenen aşure etkinliği turistlerin ilgi odağı oldu.

Midyat'ta Kaymakamlık, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Haşimoğlu Şirketi tarafında aşure etkinliği düzenlendi. Tarihi Devlet Konukevi'nde kaynatılan kazan kazan aşureler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Turistler, aşure almak için sıra oluşturdu. Midyat'ı ziyaret etmek için ilçeye gelen Filiz Yenier Erdem, “Gerçekten tarihi büyüleyici buranın farklı bir atmosferi var. Zaten insanları da bu atmosferi çekiyor, insanlar geçmişi arıyorlar, geçmişi yaşamak istiyorlar. Bizi de buralara kadar sürükleyen tamamıyla bu. Bugün de Aşure Günü vesilesi ile burada da aşure dağıtılıyor. Bence böyle etkinliklerin yer alması, böyle güzel organizasyonların yer alması, gayet güzel. Burada da valiliğimize ve kaymakamlığımıza ve destek veren kurumlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

Aşure etkinliğinin ardından yerli ve yabancı turistler Midyat'ın taş işlemesi tarihi konaklarını gezerek, tarihin keyfini çıkardı.