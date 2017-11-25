Tabiat Parkı’nın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun imzasıyla Mardin’in Derik ilçesinde ilan edilmesi kentte sevinçle karşılandı.

Mardin Derik ilçesi sınırları içerisinde yer alan 527 dekarlık saha 17 Kasım 2017 tarihli ve 1144 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile "GAP Şelalesi Tabiat Parkı" olarak ilan edildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, kararın sevindirici olduğunu söyledi. Yaman, "Hem milli parklar, hem korunması gereken alanlar önemli. Derik ilçemizde de bir tabiat parkının ilan edilmesi, hem Derik için hem Mardin için önemli. Kararın ilimizin hayrına olduğuna inanıyorum" dedi.

Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasab, bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kasab, "Türkiye’de 223. Tabiat Parkının Mardin Derik’te ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu şeklide coğrafyamızın tabiatını da korumaya vesile olunmuş olur. Mardin’e de böyle güzel alanlar kazandırılmış olunur. Bunu düşünen ve yapanların da ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kültür Turizm İl Müdürü Aladdin Aydın, kültür varlıkları olarak tabiat parklarının önemli olduğunu söyledi. Aydın, "Mardin’de arkeolojik alanda da bin 500 tane tecilli yapımız var. Tecilli, koruma altına alınmış yapımız var. Diğer taraftan da tabiat varlıkları anlamında bunun olması tabi ki çok önemli. Koruma altına almak tükenmekte olan şeylerde bir koruma zırhıdır. Daha çok imha edilmemesi demek. Bu da önemli bir olay" ifadelerini kullandı.