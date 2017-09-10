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10 Eylül 2017 13:26

Ülkenin en büyük kütüphanelerinden biri Mardin’e kazandırılıyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nin düzenlediği Kültür Söyleşisine konuşmacı olarak katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, gençlere Mardin kültürünün tanıtımı ve İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ülkenin en büyük kütüphanelerinden biri Mardin’e kazandırılıyor

10 Eylül 2017 13:26


Yeşilay Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye Yeşilay’ın genç gönüllüleri ve Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Günlüoğlu, “Öncelikle bizlere her zaman destek veren İl Kültür Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Yeşilay olarak bizler bu tür gençlik buluşmalarını gençlerin ufkunu genişletmek ve hayata bakışlarına katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmaların bizler açısından bir diğer önemi de madde ve teknoloji bağımlılığı mücadelesinde bir önleyici faaliyet olması. Gençlerin katılacağı her türlü konferans, söyleşi ve gençlik buluşması türündeki okumaların onların topluma faydalı bir birey olmalarını sağlarken bağımlılıklardan uzak tutacağı da bir gerçektir. Bu anlamda sayın müdürümüze ve gönüllülerimize katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.


İl Kültür Müdürü Aydın ise, “Ülkemiz, bölgemiz ve Mardin’imiz köklü bir tarihe ve kültüre sahip, buna sahip çıkmak ve tanıtımını yapmak için öncelikle onu iyi bilmek ve iyi okumak gerekir. Okumak rabbimizin yüce kitabında bizlere bildirdiği ilk emirdir. Bizler de il müdürlüğü olarak Mardin’in tanıtımı ve kültürünün bilinirliğinin arttırılması çalışmalarını yaparken gençlere okuma zeminlerini hazırlıyoruz. İlimizin farklı ilçelerinde kütüphane çalışmalarına başlandı ve en önemlisi de Türkiye’nin sayılı kütüphanelerinden birini ilimize kazandırmak üzereyiz. Bu kütüphane sadece bir kütüphane değil çok amaçlı bir kültür merkezi olarak hizmet verecektir” diye konuştu.




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