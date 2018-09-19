Ulusal Mimarlık Öğrencileri Mardin'de buluştu

organizasyonu Mardin'de gerçekleştirildi. Buluşma Türkiye'de mimarlık eğitimi gören ve bu konuda uzmanlaşmış 90 tasarımcıyı bir araya getirdi.

Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) destek verdiği “Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması” (UMÖB) bu yıl Mardin'de düzenlendi. 25 yıldır düzenlenen öğrenci organizasyonu programına, Türkiye'nin çeşitli illerinden Mardin'de bir araya gelen öğrenciler, amaçlarının nitelikli bir turizm konusunda şehri tanımak, anlamak, hissetmek ve tanıtımına katkı sağlamak olduğu belirtiyor. Yaklaşık 90 kişilik katılımcı grubuyla bir hafta boyunca şehrin dokusunu tanıyıp geliştirmek için çeşitli atölyeler düzenleyen öğrenciler, mimarlık alanında Türkiye çapında tanınan profesörler ile birlikte Mardin'in zengin tarihi mekanlarını gezdi. Gördükleri yerlerden etkilendiklerini ifade eden hocalar, bu tarihi mekanlarda sergiler açarak, etkinlikler yapmak istediklerini belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi aracılığıyla, çevrede bulunan tarihi bölgeleri tanımak ve görmek için teknik geziler düzenlendi. Bu geziler kapsamında 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Hasankeyf'e gidildi. Diyarbakır Mimarlar Odası eşliğinde Hasankeyf'in tarihi ve günümüzde ki sürecin işleyişi ile ilgili katılımcılara bilgi verildi. Mardin'in tanıtımına yönelik Mardin Müzesi tarafından yapılan Leyli Gecesi Programı kapsamında yöresel müzikleri ve dansları görme, tanıma ayrıca Mardin'in yöresel lezzetlerini, tatlarını deneme imkanı elde edildi.