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04 Ocak 2017 13:02

Ulusal Turizm Kongresi Mardin’de yapılacak

Ulusal Turizm Kongresi Mardin’de yapılacak

04 Ocak 2017 13:02

Mardin’de yapılacak 18. Ulusal Turizm Kongresi için valilik toplantı salonunda işbirliği protokolü imzalandı.
Türkiye’de turizm alanında yapılan en büyük ulusal kongre olan “Ulusal Turizm Kongresi” 2009 yılından itibaren her yıl düzenli olarak farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde yapılıyor. Bu yıl 18’inci yapılacak Ulusal Turizm Kongresi, Mardin’de yapılacak. Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ev sahipliğinde yapılacak olan kongre 18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kongre öncesi Mardin Valiliğinde, valilik, belediye, üniversite, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Eğitim Vakfı (MAREV) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Eğitim Vakfı (MAREV) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Nehrozoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Lokman Toprak, MAÜ Genel Sekreteri Şahin Arpağ katıldı.
İmza töreni öncesi konuşan Vali Yaman, ekim ayı içerisinde kadim şehir Mardin’de ülkemizin önemli organizasyonundan biri olan Ulusal Turizm Kongresi’nin yapılacağını hatırlatarak, bunun somut örneğini bugün imzalayacakları işbirliği protokolüyle atacaklarını söyledi. Vali Yaman, “Bizler inşallah bu organizasyonundan yüzümüzün akıyla çıkacağız. Mardinlilerden manevi destek bekliyoruz. Ben bu organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise, “Türkiye’deki 81 vilayetin bu organizasyonu kendi şehirlerine çekme noktasında büyük arzuları olmuştur. Ancak Mardin’in de uzun süre devam eden mücadelesi sonunda Mardin’e gelmiş oldu” diye konuştu.
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altında da bu organizasyonun hayırlara vesile olmasını diledi.
Yapılan konuşmaların ardından işbirliği protokolünü imzaladı.



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