Tura, 6 ülkeden 160 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin destekleriyle dün Şanlıurfa’da başlayan Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, Mardin’de devam etti. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı tur, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde başladı. Turun açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin, Bisiklet Federasyonu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yaman, bundan sonra her yıl mayısta uluslararası olarak ’Mezopotamya Yol Yarışları’ organizasyonunu gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu sene ilki yapılıyor. Ama ilimiz bisiklet yarışları açısından sadece bu yarışla kalmayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımımız da yarışlara katıldı, yarışlarda pedal çeviriyor. Mardin önemli spor organizasyonlarına tecrübesiyle ev sahipliği yapıyor. Bu da bölgedeki sporseverler acısından çok önemli. Biz bundan sonra huzur şehri olan Mardin’in kültürel, tarihi, sportif ve sanatsal etkinliklerle duyuracağız. Bütün sporseverleri ve misafirleri Mardin’e bekliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından başlayan yarışta sporcular, Kızıltepe, Nusaybin, Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Mardin güzergahında kıyasıya yarıştı. Yarış sırasında Dara Antik Kenti yolunda bir bisikletçi kaza yaparak yarışa veda etmek zorunda kaldı. 112 ekipleri yaralanan bisikletçiyi ambulansa alarak Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.