Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin destekleri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’nun başladı. "2.2 elit man" kategorisinde başlayan tura Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan’dan 12 elit bisiklet takımıyla 160 sporcunun katılım sağlıyor.

Yarışmanın birinci etabı olan Şanlıurfa-Kızıltepe-Mardin güzergâhı tamamlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ayhan: “Organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz”

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, törende yaptığı konuşmada, böyle Bir organizasyona Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Son yıllarda Mardin’in bir huzur şehri haline geldiğini kaydeden Ayhan, “Mardin gelişen, büyüyen ve aynı zaman tarım, sanayi şehri ve turizm şehridir. 7 bin yıllık tarihi olan ve turizm potansiyeli yüksek olan şehrimizde böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için ayrı bir gurur. Bisiklete gönül vermiş sporcuları şehrimizde ağırlamaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Ayhan, “Sadece belediye olarak alt yapı ve üst çalışmalarını yapmıyoruz. Belediye olarak şehrin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için yapılan organizasyonların içerisinde olmaya, destek vermeye ve onlarla ciddi çalışmalarımız var” diye konuştu.

Bu tür organizasyonların şehre yakıştığına dikkat çeken Ayhan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Mardin Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımımızın 3-6 Mayıs tarihlerinde yapılan organizasyonda bizleri temsil etmeleri ayrıca bizleri memnun etti. Bisiklet sporuna destek veriyoruz. Bir velodrom yaparak şehrimizde bisiklet sporunun gelişmesi çalışıyoruz. Mardin’imize bu güzel organizasyonlar yakışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Küçükbakırcı: “Mardin’de ulusal bir takım kuracağız”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’nun startını Peygamberler şehri Şanlıurfa’dan verdiklerini ifade etti. Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

“Masal şehri olan Mardin’de birinci etabını tamamladık. Bundan sonra da evliyalar ve enbiyalar şehri olan Diyarbakır’da devam edeceğiz. Bisiklet sporu her geçen gün ulusal anlamda gereken değeri almaktadır. Geçen sene 41 ilde faaliyet yaptık. Bu senede yaklaşık 39 ilde faaliyet gösterdik. Türkiye’nin her yerinde pedalları çevirmeye devam ediyoruz. Geçen 26 uluslararası organizasyonu hem katıldık hem de dahil olduk. Bu organizasyonlarımız devam edecek. Mardin’de ulusal bir takım kuracağız. Mardin’de bisiklet takımımız büyüyecek. Siz de çok yakında göreceksiniz ki Mardin Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı’nın ulusal ve uluslararası arenada yapılan yarışlarda en ön sıralarda yer alacağını düşünüyorum. Her kesi bisiklete binmeye davet ediyorum.”

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.