Uzmandan ‘sıcak’ uyarısı

Dr. Osman Turak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşlılar, kalp ve kronik hastalığı olanlar ile gebelerin mümkün olduğunca 11.00-16.00 saatlerinde arasında sokağa çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Dr. Osman Turak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artan sıcaklarla ilgili uyarılarda bulundu. Soğuk havalar gibi sıcak havaların da kalp üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirten Turak, “Yaz ayı bizde güzel duygular uyandırsa da beraberinde getirdiği bazı riskler var. Mevsimsel olarak baktığımız zaman aşırı soğuk ve aşırı sıcağın yani hem kış ayı hem de yaz ayının bedenimiz üzerine olumsuz etkileri var. Sıcak havalar vücutta sempatik sistemi ve stres hormonlarını tetikler. Bu da kalpte ve damarlarda olumsuz etkilere yol açabilir. Kalpte çarpıntılar, tansiyon atakları, nefes darlığı ve kalp krizlerine yol açabilir. Aşırı sıcaklarda vücuttaki su kaybı ile beraber kanın akışı azalır ve bu da damar tıkanıklığı riskini arttırır. Vatandaşlarımızın saat 11.00-16.00 arasında güneşe birebir maruz kalmamasını, düşük kalorili gıdalar ile beslenmesini, mümkünse açık ve hava alan giysiler giyinmesini ve bol bol sıvı tüketmesini öneririm. Bölgemizde özellikle koroner arter hastalığı ve hipertansiyon sıklığı ülkemizin diğer bölgelerine göre oldukça yüksek. Bu da bölge insanının daha fazla risk altında olduğunu gösterir. Bu nedenle bölge insanımızın özellikle sıcak günlerde kendilerine daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Mümkün mertebe 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalı, yüksek kalorili gıdalar tüketmemeli, bol bol sıvı tüketmeli ve her hangi bir olumsuzluk yaşadıklarında (nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, bayılma, gözlerde karartma gibi) en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini öneririm” dedi.