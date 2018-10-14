Uzmanlardan 'aşı' uyarısı

Mardin'de düzenlenen “Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu” sona erdi. Uzmanlar, aşının ihmal edilen bir konu olduğu için çok sayıda yetişkin ölümü gerçekleştiğini belirterek, aşı uygulamalarının yolda yürümekten daha az riskli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği işbirliğiyle Mardin'de düzenlenen “5. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu” sona erdi. İki gün süren sempozyumun ardından basın toplantısı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KLİMİK Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol, Sempozyum Genel Sekreteri Uzm. Dr Yeşim Yıldız, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ve Mardin İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hidayet Bakaç katıldı.

“Aşı, ihmal edilen bir konu”

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Esin Şenol, erişkin aşılanmasının, tüm yaşam boyunca aşılama gerçeğinin içinde ancak biraz ihmal edilen bir konu olduğunu bildiklerini ifade etti. Bu yüzden çok sayıda erişkin ölümünün gerçekleştiğine dikkat çeken Şenol, “Önümüzde bir grip sezonu var. Grip aşılaması için çok önemli erişkin grupları var. Eğer grip aşısı olsalardı, ölümleri önlenebilecek erişkinler var. Bunların başında da gebeler, yaşlılar ve özel hastalığı olanlar geliyor. Bunu hem uygulayıcı hekim arkadaşlarımızla hem de önerici hekim arkadaşlarımızla paylaşmak üzere bilimsel verilerini izini sürmek ve en büyük muradımız olan insanı sağlıklı ve uzun yaşatmak misyonuna hizmet etmek üzere bu sempozyumu gerçekleştirdik” dedi.

“Aşı yolda yürümekten daha az riskli”

Erişkinlerin aşı olmaya çekindiğini anlatan Prof. Dr. Alpay Azap ise oysa aşıların gösterilmiş ciddi yan etkilerinin olmadığını ve çok sayıda faydalarının olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilen her uygulamanın risklerinin olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Azap, “Aşılar da tamamen risksiz değildir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, aşı uygulamaları yolda yürümekten daha az risklidir. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, sadece ABD'de bir yılda 20 kişiye yıldırım çarpıyor. Oysa aşıya bağlı ciddi alerji nedeni ile ciddi bir yan etki nedeni ile ölen kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ne yazık ki insanlarımız doğru kaynaklardan bilgilenmiyorlar. Çağımız internet çağı, internette dolaşan bilgilere çok fazla itibar ediliyor. Bu noktada biz özellikle şu tavsiyede bulunuyoruz lütfen sağlıkla ilgili konuda doğru bilgiye ulaşmak istiyorlarsa, o konuda uzmanlık derneklerinin ne dediklerine bakmaları gerekiyor” diye konuştu.

“Grip aşısı felç ve kalp krizinden koruyor”

Grip sezonunun başlayacağını anlatan Azap, bu aşının sadece gripten korumadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Azap, “Yine yapılan bilimsel çalışmalarda çok net bir şekilde biliyoruz ki grip aşısı, özellikle yaşlı kişilerde felç geçirilmesini de engelliyor. Kalp krizi geçirmesini de engelliyor. Avrupa'da eğer aşı yapılma oranı yüzde 75'e çıkartılacak olunursa sadece Avrupa'da yılda 40 bin kalp krizi sonucu ölüm engellenir. O yüzden aşılar gerçekten faydaları saymakla bitmeyecek ürünlerdir. Ve ciddi yan etkileri son derece nadirdir. Halkımızı biz aşı olmaya davet ediyoruz. Grip sezonu için mutlaka grip aşılarını olsunlar. Yine erişkinlerin olması gereken aşılardan bir tanesi zatürre aşısı, yine onunda sadece zatürre den değil felç ve kalp krizinden koruduğunu gösteren çalışmalarımız var o yüzden bu iki aşıyı ben özellikle vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.