Üzümlerdeki küllenme üreticileri mağdur etti

Mardin yöresinde kendine has lezzeti ile bilinen 'Mezrone' üzümünde oluşan küllenme nedeniyle verim düşüklüğü yaşanması üreticileri mağdur etti. Üreticilerden Mehmet Deniz, 7 dönüm alandan 40 kilogram üzümün zor çıktığını söyledi.

Mardin yöresinde kendine özgü lezzeti ile bilinen 'Mezrone' üzümü bu yıl hasat döneminde üreticilere hayal kırıklığı yaşattı. Mardin'in Midyat ilçesinde üzüm üreticiliği yapan Şehmus Akman, yıllardır bölgede üzüm ürettiklerini ve ilk kez küllenme yaşadıklarını ifade etti. Üreticilerden Mehmet Deniz, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle kullanılan kimyasal maddelerin üzümlerde küllenmeye neden olup olmadığının araştırılmasını istedi. Deniz, "Geçen sene 7 dönümden 20 kilogramlık 40 kasa getirdim. Bu da 800 kilogram üzüm demek. Bu sene ise 40 kilogram mahsul aldık. Bu yıl mahsul kaldıramadık. Belki Suriye'deki savaştan da olabilir. Bazen diyorlar iklim değişikliğinden bazen de HES'lerden barajlardan diyorlar biz bilmiyoruz bilim adamı değiliz. Araştırılsın biz de bilgilenelim" dedi.

İHA muhabirine açıklama yapan Şehmus Akman ise daha önce küllenme olayını yaşanmadıklarını belirterek, tüm bölgede üretilen üzümlerde aynı sorunun yaşandığını söyledi. Hasadın normal olduğunu söyleyen Akman, üzümlerin küllenmeden dolayı küçük ve kuru olduğunu bunun da verimi düşürdüğünü kaydetti.