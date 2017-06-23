Vali amcalarından çocuklara tatil hediyesi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Öğrencilerimizin mutlu bir tatil geçirmeleri için çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin ve çocukların güzel bir tatil geçirmeleri için çalışmalarını tamamladı. Açılan yaz spor okulları Bilgi evi ve konservatuvar kurslarının yanı sıra, çocukların su sporlarına ilgi duyması için portatif havuzlar kuruldu. Portatif havuzlarda eğitmenler Yaz boyunca çocukların yüzme öğrenmelerini sağlayacak. Çocukların mutlu olmaları hedefiyle yaz mevsiminde de güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarımızın güzel bir tatil geçirmeleri için Belediye olarak planlamalarımızı yaptık. Özellikle öğrencilerimizin gelişimine olumlu katkı sağlayacak etkinliklerin olmasını istedik. Bu kapsamda bilgi evimizden, yaz spor okullarında ve konservatuvarımızda kursları başlattık. Diğer yandan öğrencilerimizin havuzlara kolaylıkla gitmesini sağlayacak çalışmaları da hazırladık” dedi.

“Kaliteli zaman geçirecekler”

Kurdukları portatif havuzların çocukların kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacağını anlatan Yaman, “Havuzlarımızı kent merkezinde iki okulda, Yeşilli ilçemizde bir okulda Mazıdağı ilçemizde bir okulda, Derik ilçemizde bir okulda, Midyat ilçemizde olmak üzere kurduk. Ayrıca Artuklu ilçemiz sınırları içinde kırsal üç mahallemizde de çalışmayı yapmayı planlıyoruz. Projemiz aynı zamanda ‘Okullar Hayat Bulsun’ projesinin de bir parçasıdır. Havuzlarımızda 3 eğitmenimiz çocuklarımıza katkı sağlayacak. 2 ay içinde öğrencilerimiz yüzmeyi öğrenecekler. Diğer yandan su sporları hakkında da bilgi sahibi olacaklar” diye konuştu.