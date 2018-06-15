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15 Haziran 2018 14:22

Vali Yaman, asker ve polislerle bayramlaştı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, asker ve polislerle bayramlaştı.

Vali Yaman, asker ve polislerle bayramlaştı

15 Haziran 2018 14:22


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve askerler ile Emniyet Müdürü Hasan Onar ve polislerle bayramlaştı. Vali Yaman, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Mardin’de bayramın huzur içinde geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti. Yaman, “Bölgemizde birlik ve beraberlik içinde bir bayram geçiriyoruz. Birlik ve beraberliğin üst düzey olduğu ramazan ayında Allah bayrama da erdirmiş oldu. Bugün arkadaşlarımızla birlikte kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Hastanelerimizi de ziyaret edeceğiz. Bayramın huzur içinde geçmesi için tüm önlemleri aldık. Bayramdan sonra yine seçim var inşallah huzur içinde seçimi geçireceğiz. Vatandaşın çok rahat iradesini sandığa koyabilmesi için tüm tedbirleri aldık. Bunun için eğitimleri tamamladık. Bölgede süren huzur devam edecek. Sizin huzurunuzda tüm Mardinli vatandaşlarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum” dedi.




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