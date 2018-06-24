Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 14:34

Vali Yaman: “İlimizde bir olumsuzluk yok”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte seçimin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sürdüğünü ifade etti.

Vali Yaman: “İlimizde bir olumsuzluk yok”

24 Haziran 2018 14:34


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Zinciriye İlköğretim Okulunda oyunu kullandıktan sonra seçim nedeniyle alınan güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 bin güvenlik görevlisinin seçim nedeniyle görevlerinin başında olduğunu ifade eden Yaman, “Mardin ilimizde aşağı yukarı 470 bin civarında ki seçmenimiz bin 631 sandıkta oy kullanıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Bildiğiniz gibi aylar öncesinden hazırlıklarımızı yapmıştık ve bunları da sizinle paylaşmıştık. Gördüğünüz gibi seçim problemsiz sürüyor. Tabi güvenlik önlemlerimizin yanında da Mardin Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle beraber toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmalarını sağladık. Vatandaşlarımız bugün ücretsiz yolculuk yapıyor. Toplu taşıma araçları ile zabıta daire başkanlığımız, itfaiye daire başkanlığımız sağlık daire başkanlığımız ve bütün belediye personelimiz bugün her şeyin düzgün ve güzel geçmesi için gayret ediyorlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç