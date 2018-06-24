Vali Yaman: “İlimizde bir olumsuzluk yok”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Zinciriye İlköğretim Okulunda oyunu kullandıktan sonra seçim nedeniyle alınan güvenlik önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 bin güvenlik görevlisinin seçim nedeniyle görevlerinin başında olduğunu ifade eden Yaman, “Mardin ilimizde aşağı yukarı 470 bin civarında ki seçmenimiz bin 631 sandıkta oy kullanıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Bildiğiniz gibi aylar öncesinden hazırlıklarımızı yapmıştık ve bunları da sizinle paylaşmıştık. Gördüğünüz gibi seçim problemsiz sürüyor. Tabi güvenlik önlemlerimizin yanında da Mardin Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle beraber toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmalarını sağladık. Vatandaşlarımız bugün ücretsiz yolculuk yapıyor. Toplu taşıma araçları ile zabıta daire başkanlığımız, itfaiye daire başkanlığımız sağlık daire başkanlığımız ve bütün belediye personelimiz bugün her şeyin düzgün ve güzel geçmesi için gayret ediyorlar” dedi.