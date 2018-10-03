Vali Yaman, projeleri yerinde incelendi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesince şehirde yapımları devam eden projeleri yerinde inceledi. Yetkililerden, Kamor Millet Bahçesi ile yeni itfaiye binasını çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Yaman, çalışmaların biran bitirilerek vatandaşın hizmetine alınması konusunda talimat verdi. Belediye olarak şehrin her yerinde olduklarını aktaran Yaman, “Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak sadece alt yapı hizmetleri yapmıyoruz. Kanalizasyon, su, arıtma gibi çalışmalarının yanında ulaşımla ilgili problemleri çözüyoruz. Çocuk oyun alanları, yeşil alanları artırıyoruz, parklar yapıyoruz. Bu projelerimiz devam edecek” dedi.

Yaman, “Kamor Millet Bahçesi, yeni itfaiye binası çalışmalarını yerinde inceledik. İnşallah bu çalışmalarımız kısa bir süre içerisinde bitirilerek hizmete alınacak. Vatandaşları rahatını, huzurunu ve güvenini merkeze alarak projelerimize hayat veriyoruz. Bu iki büyük projede bunun bir sonucu. Hemşirelerimizin mutlu olduğu bir şehir için çalışmalarımız sürdüreceğiz” diye konuştu.